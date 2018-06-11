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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Irak'ta seçim sandıkları yandı (2) - BAĞDAT

Irak'ta seçim sandıkları yandı (2) - BAĞDAT

- Seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangından detaylar - Bölgeden yükselen dumanlardan detaylar - İtfaiye araçlarından detaylar - Yangında kurtarılan seçim sandıklarından detaylar - Güvenlik önlemlerinden detaylar BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıktı.İçişleri Bakanlığına bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat 'ta seçim sandıklarının bulunduğu en büyük depoda yangın çıktı.Bakanlık Sözcüsü Saad Maan, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığının açıklamasında da söz konusu depoda bulunan sandıkların tamamının yandığı belirtildi.Irak Meclisi, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere şaibe karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı almıştı.Söz konusu karar doğrultusunda oyların elle sayımının yapılmasından önce bu yangının çıkması dikkati çekti.

Genel Seçimler Başkent Yükselen 

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