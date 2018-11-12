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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Irak'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddette artış - KERKÜK

Irak'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddette artış - KERKÜK

- Düzenlenen panelden detaylar - Kerkük Sağlık Müdürü Veli Kerim'in açıklaması - Kerkük Çocuk Hastenesi Müdürü Şahin Köprülü'nün açıklamasıKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki sağlık kuruluşları ve hastanelerde görev yapan çalışanlara yönelik şiddetin arttığı belirtildi. Kerkük Valiliği ve Uluslararası Kızılhaç örgütü Kerkük bürosu tarafından ortaklaşa düzenlenen bir panelde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçme arayışları ele alındı. Panele Kerkük Valisi Rakan Said başkanlık etti.

Hastane Sağlık Çalışanları 

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