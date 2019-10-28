Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Irak’ta ölü sayısı 74’e yükseldi

- Irak’ta ölü sayısı 74’e yükseldi

Gösterilerden görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Devlet Memurları Güvenlik Güçleri Basın Toplantısı Sokağa Çıkma Yasağı Hükümet Karşıtı 


- Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e çıktığını açıkladı.
Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’ta işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluk protestolarının 3. gününde ölenlerin sayısının 74’e, yaralıların sayısının ise 3 bin 654’e yükseldiğini açıkladı.
Protestolarda, hükümet ve siyasi partilere ait 90 binanın da hasar gördüğü belirtildi. Başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici sabah saatlerine kadar protestolarına devam ederken güvenlik güçleri ise göstericilere müdahale etmedi. Ülkenin güneyindeki Basra kentinde protesto nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sadece bir saatliğine kaldırıldı. Kerbela kentinde ise dünden bu yana valilik binası önünde toplanan kalabalık binanın bazı kısımlarını ateşe verdi. Ancak güvenlik güçleri göstericilerin binaya girmesini engelledi. Ülkenin birçok yerinde hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi, bugün bütün devlet kurum ve kuruluşlarının mesai yapmasını istedi. Verilen emirleri uygulamayan memurların hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulunan Abdülmehdi, devlet memurları ve öğrencileri mesai yapmaya çağırdı. Abdülmehdi’yi istifaya çağıran protesto gösterileri siyasi krize yol açtı. Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 4 milletvekili görevinden istifa etti. Irak Komünist Partisi üyeleri ve Şii lider Mukteda Sadr başkanlığındaki Sairun İttifakı milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilerdeki taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesinden dolayı istifa ettiklerini açıkladı.
Şii Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mühendis’in “Haşdi Şabi ülkeyi korumaya hazır” açıklamasına Şii lider Sadr’dan cevap geldi. Haşdi Şabi güçlerinden vatandaşı öldürmek için alet olmamasını isteyen Sadr, protestocular ile Haşdi Şabi güçleri arasından çatışma çıkma konusunda uyarıda bulundu. Sadr’a bağlı silahlı Saraya Selam güçleri göstericileri korumak için Bağdat’ın bazı bölgelerine dağılmıştı. Irak’ta Ekim ayının başında düzenlenen protesto gösterilerinde 157 kişi hayatını kaybetmişti. Irak’ta Erbain günü nedeniyle ara verilen gösteriler 25 Ekim’de yeniden başlamıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Rasulayna Türk Bayrağı AsıldıRasulayna Türk Bayrağı Asıldı
Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)Resulayn Kontrol Altına Alındı (Barış Pınarı Harekatı)
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladıFırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yunanistandaki Yangın 3 Gündür SöndürülemiyorYunanistandaki Yangın 3 Gündür Söndürülemiyor
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı