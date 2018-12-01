Irak'ta öldürülen Türk şoförün ailesinin tazminat kazanması - MARDİN Haberi
- Şeyhmus İlan'ın kardeşi Ahmet İlan'ın konuşması - Şeyhmus İlan'ın oğlu Rifai İlan'ın konuşması - Aileden detaylarIrak'ta öldürülen Türk şoförün ailesinin tazminat kazanması - Irak'ta 13 yıl önce ABD Üssü'ne inşaat malzemesi taşırken kendisinden bir daha haber alınamayan kamyon şoförü Şeyhmus İlan'ın ailesi, kazandıkları tazminat davasına ilişkin değerlendirmede bulundu - Şeyhmus İlan'ın kardeşi Ahmet İlan: - "Biz para için değil, sadece kardeşimize sahip çıkalım, en azından cenazesi olsun istedik. Alacağımız bir tazminat varsa alırız, ama acımızı hafifletmez" - İlan'ın oğlu Rifai İlan: - "Keşke babamın bir mezarı olsaydı, bizim de tesellimiz olurdu"MARDİN (AA) - Irak'ta 13 yıl önce ABD Üssü'ne inşaat malzemesi taşırken kendisinden bir daha haber alınamayan kamyon şoförü Şeyhmus İlan'ın kardeşi Ahmet İlan, ağabeyinin çalıştığı şirketler aleyhine açtıkları tazminat davasını kazanmalarına ilişkin, "Biz para için değil, sadece kardeşimize sahip çıkalım, en azından cenazesi olsun istedik. Alacağımız bir tazminat varsa alırız, ama acımızı hafifletmez." dedi. Irak'ta 13 yıl önce ABD Üssü'ne inşaat malzemesi taşırken kendisinden bir daha haber alınamayan kamyon şoförü Şeyhmus İlan'ın kardeşi Ahmet İlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin, davalı şirketlerin, ABD Üssü'ne yaptığı taşıma işinde çalıştığını, 2005'te Musul'a giderken aracının lastiklerinin patlaması sonucu, bulunduğu konvoydan geri kaldığını, aracının lastiğini tamirin ardından tekrar konvoya yetişmek için yoluna devam ettiğini söyledi.
Ağabeyinin, Musul kentinde, ABD askerince silahla vurulduğunu, kullandığı araçta kurşun izleri olduğunu, gerçekleşen olay sonucu sağlık durumu ile ilgili bilgi almak istediklerini anımsatan İlan, ancak davalı şirket ile ABD yetkilileri tarafından kendilerine çelişkili bilgiler verildiğini savundu. - "John Doe" ismiyle kayda geçirilmişVerilen ilk bilgilerde ağabeyinin yaralı olarak Almanya'da bir Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındığının ve tedavisinin devam ettiğinin bildirildiğini aktaran İlan, ağabeyine ulaşılamaması sonucu olayın tekrar araştırıldığını ve ABD ordusunda görevli yüzbaşı Andrew S. Lunoff imzalı bir mektubun aileye gönderildiğini belirtti. Ahmet İlan, şunları kaydetti:"Mektupta, ağabeyimin 2005'te yanlışlıkla vurulduğu ve 15 günlük tedavi sürecince kimlik bilgilerine ulaşılamadığı, hatta bu yüzden ABD'lilerde yaygın kullanılan 'var olmayan adam' anlamında olan 'John Doe' ismiyle kayda geçirildiği ve ilk tedavinin ardından Bağdat'taki askeri hastaneye sevk edildiği bilgisi yer alıyor. Mektupta ayrıca ağabeyimin hayatını kaybettiği ve yine cenazesinin, kimliği belirsiz olduğu için Hristiyan dini geleneklerine göre yakılarak küle dönüştürüldüğü anlatılıyor. Ağabeyimin dua edecek bir mezar taşının dahi bulunmaması bizde manevi olarak bir yıkım yaşattı." - "En azından cenazesi olsun istedik"Kardeşinin küllerinin dahi yok edildiğini ve 13 yıldan sonra hukuk mücadelesini kazandıklarını anlatan İlan, "Biz para için değil, sadece kardeşimize sahip çıkalım, en azından cenazesi olsun istedik. Alacağımız bir tazminat varsa alırız, ama acımızı hafifletmez." diye konuştu. Kamyon şoförü Şeyhmus İlan'ın oğlu Rifai İlan da 13 yıldır babasının hasretiyle yaşadığını dile getirdi.Hala babasının öldüğüne inanamadığını aktaran İlan, "Keşke babamın bir mezarı olsaydı, bizim de tesellimiz olurdu." dedi. - 2 milyon 330 bin 502 lira tazminatIrak'ta 13 yıl önce ABD Üssü'ne inşaat malzemesi taşırken kendisinden bir daha haber alınamayan kamyon şoförü Şeyhmus İlan'ın ailesi tarafından, çalıştığı şirketler aleyhine, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tazminat davası sonuçlanmıştı.Mahkeme, 2 milyon 330 bin 502 lira tazminatın, dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalı şirketlerden alınarak, davacı aileye verilmesine hükmetmişti.