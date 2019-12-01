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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu

- Irak’ta öldükten sonra annesi arayan genç gösterilerin simgesi oldu

Olay anı

( ERBİL ) ERBİL

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Alabalık Hükümet Hükümet Karşıtı 


- Irak’ta gösterilerde hayatını kaybeden gencin cesedi sedyeyle taşındığı sırada annesi aradı. Başından vurularak hayatını kaybeden genç, protestoların simgesi oldu. Yüzlerce kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı Irak’taki protestolarda hayatını kaybeden bir genç gösterilerin simgesi oldu. Hükümet karşıtı protestoların en kanlısının yaşandığı Zikar kentinde bir genç, kafasına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sedye üzerindeki gencin çevresine toplanan kalabalık, kimliğini öğrenmek için ceplerini karıştırırken gencin telefonu çaldı. Telefona bakan kalabalık genci annesinin aradığını gördü. Oğlunu merak eden anneye ne söyleyeceklerini bilemeyen gençler telefonu açamadı. O an kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine güvenlik güçleri ve istifasını açıklayan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’ye halk tepki gösterdi. Irak’ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmişti.
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