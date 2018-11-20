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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Irak'ta Mevlit Kandili idrak edildi - BAĞDAT Video

Irak'ta Mevlit Kandili idrak edildi - BAĞDAT Video

- Mevlit Kandili etkinliğinden detaylar - İmam Azam Ebu Hanife en - Numan Camisi'nden detaylar - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın etkiliğe katılması - Etkinlikten detaylarIrak'ta Mevlit Kandili idrak edildi - Bağdat ve Erbil'de Mevlit Kandili münasebetiyle etkinlikler düzenlendiERBİL (AA) - Irak'ın Bağdat ve Erbil kentlerinde Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Başkent Bağdat ’ta İmam Azam Ebu Hanife en - Numan Camisi'nde, Mevlit Kandili programı düzenlendi.
Programa Iraklı bazı siyasetçilerin yanı sıra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı.
Erbil Valiliği tarafından Tarihi Erbil Kalesi'nde düzenlenen program da Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı ve ilahilerin söylenmesiyle devam etti.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Din Alimleri Birliği Erbil Sorumlusu Niyaz Ragıb program sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'de Mevlit Kandili geleneğinin Selçuklu Devleti Erbil Atabeyi Muzafferedin Gökbörü (1154 - 1233) tarafından başladığını ve bugüne kadar devam ettiğini söyledi.

Mevlit Kandili dolayısıyla kentin birçok yerinde etkinlikler düzenlendiğini belirten Ragıb, "Her yıl bu özel günde farklı etkinlikler yapılıyor. Özellikle camilerde ilahiler okunup lokum ve tatlı ikramları yapılıyor." dedi.
Mevlit Kandili dolayısıyla ülkede resmi tatil ilan edildi.

Muhabir 

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