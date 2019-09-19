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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Irak'ta incir hasadı

Irak'ta incir hasadı

- İncir bahçesinden detaylar - İncirlerin ağaçtan koparılması - İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi - Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesiİnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Suhaib Akrei boş zamanlarında bahçesinde yetişen incirleri toplayarak satılmak üzere pazara gönderiyor.

Asad Öğretmen 

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