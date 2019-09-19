Irak'ta incir hasadı

- İncir bahçesinden detaylar - İncirlerin ağaçtan koparılması - İncirlerin sepetlere yerleştirilmesi - Toplanan incirlerin satılmak üzere manava götürülmesiİnciri ile ünlü Irak'ın Akre ilçesinde incir hasadı devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Suhaib Akrei boş zamanlarında bahçesinde yetişen incirleri toplayarak satılmak üzere pazara gönderiyor.
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