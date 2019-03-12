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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Irak’ta İki Yıldır Süren Kavga Çatışmaya Döndü

- Irak’ta İki Yıldır Süren Kavga Çatışmaya Döndü

Çatışma anları

Aşiret Çatışma 

-detay

( KERKÜK ) - Irak’ta iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü KERKÜK

- Irak’ın Basra şehrinde iki aşiret arasında iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü. Irak’ın Basra şehrinde iki aşiret arasında çıkan çatışmada ağır silahlar kullanıldı. Basra şehrinin kuzeyindeki Karma Ali kasabasında iki yıldır süren kavga dün gece kasabayı savaş alanına çevirdi. Elhimadna ve Elbutut aşiretleri arasında çocuk kavgası nedeniyle süren kavga çatışmaya döndü. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada havan topu ve füzeler kullanıldı. Gece boyu süren çatışmada ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Basra Valisi Esat İdani yaptığı açıklamada, Basra'da bulunan tüm emniyet güçlerinin kasabaya gönderildiğini, çatışmaya katılanlar için gözaltı emrinin verildiğini belirtti.
Öte yandan, Basra’da zaman zaman basit nedenlerle aşiretler arasında çatışmalar yaşanıyor.
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