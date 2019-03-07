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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Irak'ta iç göçmenlerin dönüşü için güvenliğin sağlanması gerekiyor' - ERBİL

'Irak'ta iç göçmenlerin dönüşü için güvenliğin sağlanması gerekiyor' - ERBİL

"Irak'ta iç göçmenlerin dönüşü için güvenliğin sağlanması gerekiyor" - ERBİL - Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad ile röportaj"Irak'ta iç göçmenlerin dönüşü için güvenliğin sağlanması gerekiyor"ERBİL (AA) - Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, iç göçmenlerin kendi bölgelerine tekrar dönmesi için öncelikle güvenliklerinin sağlanması gerektiğini belirtti.
Haddad, Irak'ta iç göçmenlerin durumu ve Türkmenler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Irak’ta DEAŞ’ın tahrip ettiği bölgelerin özellikle Musul'un güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Haddad, "Irak'ta iç göçmenlerin tekrar evlerine dönmesi için güvenliğin sağlanması ve onlara iyi bir hayat sunulması gerekiyor. Mecliste bu konu için çalışacağız." dedi.
Haddad, ayrıca iç göçmenlerin geri dönüşü için DEAŞ'ın tahrip ettiği bölgelerin bir an önce imar edilmesi gerektiğine dikkati çekti.Bölgedeki Türkmenlerin durumuna ilişkin ise Haddad, Türkmenlerin haklarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil ülke genelinde garanti altına alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:"Türkmenler Irak'ta üçüncü unsur, IKBY'de ise ikinci unsurdur. IKBY'de bir bakanlığın Türkmenlere verilmesinin yanı sıra başbakan yardımcılığını da almaları gerekiyor. Bağdat'ta da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının Türkmenlere verilmesini destekliyoruz."

Başbakan Muhabir 

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