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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - BAĞDAT

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - BAĞDAT

- Bağdat 'taki Al - Khilani Meydanı'nda toplanan göstericilerden detaylar - Gösteriye müdahale güvenlik güçlerine göstericilerin sapanla taş atarak karşılık vermesi - Gösteriden detaylar - Sağlık görevlilerinin yaralı göstericilere müdahalesi - Gösteriden detaylarBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat 'taki Al - Khilani Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine bir gösterici sapanla taş atarak karşılık verdi.

Güvenlik Güçleri Gaz Bombası Başkent Hükümet Hükümet Karşıtı 

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