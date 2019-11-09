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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2) - BAĞDAT

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2) - BAĞDAT

- Tahrir Meydanı ve çevresinde toplanan Iraklılar - Irak bayrakları taşıyan göstericilerin slogan atması - Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması - Yaralananlar için para toplanan yardım kutusuBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Iraklılar, başkentteki Tahrir Meydanı ve çevresinde toplandı.

Başkent Yardım Kutusu Hükümet Hükümet Karşıtı 

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