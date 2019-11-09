Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2) - BAĞDAT
- Tahrir Meydanı ve çevresinde toplanan Iraklılar - Irak bayrakları taşıyan göstericilerin slogan atması - Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması - Yaralananlar için para toplanan yardım kutusuBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Iraklılar, başkentteki Tahrir Meydanı ve çevresinde toplandı.
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