Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (1) - BAĞDAT
- Tahrir Meydanı ve çevresinde toplanan Iraklılar - Iraklıların ağız maskesi ile gezmesi - Tuk tuk olarak bilinen araçların geçişi - Binalara asılan dev bayrak ve pankartlar - Slogan atan ve dans eden Iraklılar - Araçlarına pankart yapıştıran Iraklılar - Bazı göstericilerin yerleri süpürmesi ve temizlemesiBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Iraklılar, başkentteki Tahrir Meydanı ve çevresinde toplandı.
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