Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor - BAĞDAT Haberi
- Bağdat 'ta toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilmesi - Göstericilerin kaçışması - Irak bayrakları ve dözviler taşıyan göstericilerin Bağdat sokaklarında toplanması - Yüz maskesi takan göstericilerBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Güvenlik güçleri, başkent Bağdat sokaklarında toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler, müdahale sırasında yaralananları araçlara taşıdı.
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