Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor (2) - BAĞDAT
- Bağdat 'taki Hallani Meydanı'ndan detaylar - Yüz maskesi takan göstericiler - Hallani Meydanınında toplanan göstericilerden detaylar - Göstericilerin sapanla taş atmasıBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’ta Hallani Meydanı’nda toplanan hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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