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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler - BAĞDAT

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler - BAĞDAT

- Gösteriye müdahale eden güvenlik güçlerine göstericilerin taş atarak karşılık vermesi - Gösteriden detaylar - Güvenlik güçlerinden detayla - Göstericilerin güvenlik güçlerine taş atmasıBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Güvenlik güçleri, başkent Bağdat 'ın sokaklarında toplanan göstericilere müdahale etti. Göstericiler, güvenlik güçlerine sapanla taş atarak karşılık verdi.

Güvenlik Güçleri Başkent Hükümet Hükümet Karşıtı 

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