Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler - BAĞDAT

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler - BAĞDAT

- Bağdat 'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilerden detaylar - Ellerinde dövizler taşıyan göstericilerden detaylar - Slogan atan göstericilerden detaylar - Güvenlik güçlerinden detaylarBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile başta Basra olmak üzere ülkenin güneyindeki bazı kentlerde, yolsuzluk ve işsizliği protesto etmek için gösteriler düzenledi.
Bağdat 'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan onlarca kişi, yolsuzlukla mücadele edemediği ve işsizliğe çözüm bulamadığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.Hükümeti eleştiren sloganlar atan göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürümek istese de güvenlik güçleri buna izin vermedi.Yeşil Bölge çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye giden tüm yollar da trafiğe kapatıldı.

Protesto Güvenlik Güçleri Yolsuzluk Başkent Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı