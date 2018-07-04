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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Irak'ta hava sıcaklıkları 50 dereceyi geçecek - BAĞDAT Haberi

Irak'ta hava sıcaklıkları 50 dereceyi geçecek - BAĞDAT Haberi

- Bağdat 'ın merkezindeki Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesi - Seyyar su satıcılardan detaylar - Yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinleyen vatandaşlar - Bağdat lı Ebu İmad ile röportaj - Genç işçi Ala Yasiri ile röportaj - Bağdat lı Hacı Ganim Hüseyin ile röportajBAĞDAT (AA) - Irak'ın güney kentlerindeki bazı kentlerde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi geçeceği uyarısı yapıldı.Irak Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, başkent Bağdat ve ülke genelinde hava sıcaklıklarının artarak kaynama noktasına yükseleceği belirtildi.Açıklamada, ülkenin güneyindeki Basra, Nasiriyye ve Amara kentlerinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi geçeceği kaydedildi.Öte yandan, Başkent Bağdat 'ta hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaşınca vatandaşlar yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlemeye çalıştı. Bağdat lılar, kent merkezindeki Bab'ül Şarki (Doğu Kapısı) bölgesinde esnaf tarafından yol kenarına yerleştirilen duşlarda serinlerken, yıllardır çözümü bulunamayan elektrik kesintisinin de hayatlarını olumsuz etkilemesinden şikayet ediyor.

Hava Sıcaklıkları Gesi Elektrik Kesintisi Başkent 

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