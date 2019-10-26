Irak'ta göstericiler, oturma eylemine başladı - BAĞDAT
- Tahrir Meydanı'nda sabahlayan göstericiler - Göstericilere yiyecek dağıtılması - Göstericilere önlem olarak konulan tel örgüler - Meydanda kahvaltısını yapan ve uyuyan göstericiler - Göstericilerden bazılarının müzik eşliğinde halay çekmesi - Çevredeki binalara çıkan bazı göstericilerin Irak bayrağı sallamasıBAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta göstericiler, Tahrir Meydanı'nda oturma eylemine başladı. Bağdat 'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda çadırlar kurarak oturma eylemine başlayan göstericiler, hükümeti protesto etti.Irak'ın orta ve güneyindeki kentlerde de protestocuların oturma eylemine başlayacağı ifade ediliyor.Irak’ın başkenti ve diğer kentlerinde yapılan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısı 30'a yükselmişti.
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