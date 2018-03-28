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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Irak'ta Altunköprü Katliamı'nın 27. yılı - KERKÜK

Irak'ta Altunköprü Katliamı'nın 27. yılı - KERKÜK

- Altunköprü kasabasındaki Altunköprü Şehitleri Mezarlığı - Kuran okunması - Anma merasiminde mezarlığa çelenk bırakılması - Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Adnan Zade ile röportaj - Katliamda 3 yakınını kaybeden Esin Mithat ile röportaj - Altunköprü Katliamı'nda babasını kaybeden Murat Saib ile röportaj - Irak ve Irak Türkmenleri bayrağı taşıyanların slogan atması Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenlere yönelik "Altunköprü Katliamı"nın 27. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi.
Kekük'ün Altunköprü kasabasındaki anıtın önünde düzenlenen anma törenine, 27 yıl önce kurşuna dizilerek öldürülen 100'de fazla Türkmen'in yakınları ile çok sayıda Kerkük lü katıldı.
Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Adnan Zade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Bunun anlamı bizim için büyük, çünkü geçmişte bizi yok etmeye çalıştılar ancak bugün şükür her şey değişti. "dedi.
Her yıl kasabada anma töreni düzenlediklerini belirten Zade, "Onların hepsi bizim çocuklarımızdı, Türkmen olmaktan başka hiçbir suçları yoktu." dedi.
Öte yandan söz konusu katliamda 3 yakınını kaybeden Esin Mithat isimli Kerkük lü, "Katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen kalbimizde hala ağır bir acı ve derin bir sızı var.'' dedi.
Altunköprü Katliamı'nda babasını kaybettiğini belirten Murat Saib ise şunları söyledi:''Üzerinden yıllar geçse de sadece Türkmen oldukları için öldürülen bu insanlar unutulmayacaklar. Vatan ve bu topraklar uğruna ölümü göze alan bu insanların izinden gideceğiz ve onları örnek alacağız.''Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük 'e bağlı Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 102 Türkmeni infaz etmişti.

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