Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Irak - Suriye sınır kapısı 5 yıl sonra açıldı

- Irak - Suriye sınır kapısı 5 yıl sonra açıldı

kapıdan görüntüler

Sınır Kapısı Terör Örgütü 

-Detay

( ERBİL ) ERBİL

- Irak ile Suriye arasında bulunan ve 5 yıldır kapalı olan El Kaim Sınır Kapısı, bugün düzenlene resmi bir törenle açıldı. 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Irak ile Suriye’nin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından kapatılan El Kaim (Ebu Kemal) Sınır Kapısı bugün yeniden açıldı. Irak Sınır Kapıları Müdürlüğü söz konusu sınır kapısının yolcu ve ticaret için açıldığını vurguladı. Açılış törenine katılan Anbar Valisi Ali Ferhan Diliymi, sınır kapısının açılışı iki ülke arasındaki ticaret açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, bu adımın iki komşu ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek açısından iyi bir adım olarak nitelendirdi. Açılış törenine Suriye tarafından ise Deyrizor valisi ve Suriye Gümrükler Müdürlüğü müdürü katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı