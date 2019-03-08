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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Irak su sıkıntısını aşmak için baraj inşa etmeyi planlıyor - SÜLEYMANİYE

Irak su sıkıntısını aşmak için baraj inşa etmeyi planlıyor - SÜLEYMANİYE



: - Irak Su Bakanı Cemal Adili ile röportaj Irak Su Bakanı Cemal Adili, su sıkıntısını aşmak için ülkenin güney bölgelerinde barajlar inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Adili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak halkının ve özellikle de güney sakinlerinin su sıkıntısı çekmemesi için ciddi projeler hayata geçireceklerini belirtti.
Irak'ın Basra vilayetinde geçen yaz yaşanan su kesintileri nedeniyle halkın büyük sıkıntı çektiğini hatırlatan Adili, bu durumun tekrarlanmaması için gerekli çalışmalara başladıklarını aktardı."Güney bölgelerde, tarım arazilerinin sulanması için de barajlar inşa etmeyi planlıyoruz." diyen Adili, Irak merkezi hükümetinin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de mevcut büyük barajların altyapısını güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Su Sıkıntısı Tarım Muhabir Hükümet 

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