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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Irak sınırını bekleyen Hudut Kartallarından selam var İzle

Irak sınırını bekleyen Hudut Kartallarından selam var İzle

Dinlenme alanında oturan askerlerden görüntü

Gesi Sınır Güvenliği Terör Örgütü 

- Çay içen askerlerden görüntü
- Türkü söylenmesi görüntü
- Dinlenme alanında detaylar
- Röportajlar
- Diğer detaylar

( HAKKARİ - ÖZEL)- Mehmetçik: “Düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecek” HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2202 rakımlı Çilekli Tepe Üs Bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı sınır güvenliğini sağlayan ‘Hudut Kartalları’, tüm Türkiye’ye selam gönderdi. Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çilekli Tepe Üs Bölgesinde Irak sınır hattının güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, dinlenme alanında türküler eşliğinde çay içerek, tüm vatandaşlara ve ailelerine selam gönderdi. Türkiye-Irak sınırında dondurucu soğuğa rağmen vatani görevini yerine getiren Mehmetçik, devletin kendilerine sunduğu imkanlarla düşmana göz açtırmadıklarını belirttiler. “Hudutlarımız emin ellerde” Hudutların emin ellerde olduğunu ve kimsenin merak etmemesini isteyen Kastamonulu Ozan Yavuz Balcı isimli asker, “Burada zor şartlarda görev yapsak da vatan aşkı bunun üstesinden geliyor. Bizler iyiyiz. Herkese çok çok selamlar. Eşim ve aileme selam yolluyorum” dedi.
Yaklaşık 3 yıldır Hakkari Çukurca’da görev yaptığını dile getiren Sivaslı Gökhan Uzundağ da, “Hudut birliklerinden görev alıyorum. Komutanlarımız, arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle güzel vakit geçiriyoruz. Evliyim, bir oğlum var. Eşime, anneme, babama ve biricik oğluma selamlar gönderiyorum” şeklinde konuştu.
“Burada hiçbir sıkıntımız yok” Kahramanmaraşlı Ahmet Yıldız isimli asker de, üs bölgesinde çok iyi şartlarda görev yaptıklarını dile getirerek, “Hududun güvenliği bizlerden sorulur. Biz buralarda çok iyiyiz. Aileme çok çok selam yolluyorum ve biricik oğlumun gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.
“Düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecek” Hakkari’nin Çukurca ilçesinde değişik üs bölgelerinde görev aldığını söyleyen Nevşehirli Adem Sekmen ise, “Türk Silahlı Kuvvetlerin neferleri olarak elimizden geldiğinin fazlasını yapmaktayız. En iyi şekilde görevimizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Aileme, biricik kızıma ve eşime çok selamlar yolluyorum. Biz burada olduğumuz sürece Türk milletinin gözü arkada kalmasın ve hiçbir şekilde düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecektir” ifadelerini kullandı. (YLM-MSA-Y)
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