Irak sınırında askeri hareketlilik

-Kanireş bölgesindeki askeri hareketlilik

-Sinyal kesici araçların geçişi

-Kanireş bölgesinde dumanların yükselmesi

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( HAKKARİ -ÖZEL-HD) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil’e yönelik başlattığı operasyon nedeniyle sınırda hareketlilik devam ediyor HAKKARİ



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil’e yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle Irak sınırının sıfır noktasında askeri hareketlilik devam ediyor. Mehmetçiğin ilkbahar aylarında terör örgütü PKK’nın Kanireş, Haftanin, Metina, Gara ve Kandil bölgelerindeki kamplarına yönelik düzenlediği operasyonlar aralıksız devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar birçok bölge teröristlerden temizlenirken, Kandil’deki terör unsurlarının da etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyonlar sürdürülüyor. Kanireş bölgesinde hareketlilik Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinden Kanireş bölgesine ulaşımı sağlamak için açtığı yolda hareketlilik gün boyu devam etti. Askeri araçların sürekli gidip geldiği ve teröristlerden temizlenen Kanireş bölgesi, kurulan üs bölgesiyle daha güvenli hale getirildi.

Derecik’teki askeri taburdan da sürekli helikopter havalanarak sınır boylarına uçtu. Gün boyu karadan ve havadan hareketliliğin devam ettiği sınırın sıfır noktasında, sinyal kesici cammer araçlar da devriye attı.

