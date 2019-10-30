- Irak protestolarının simgesi “tuktuklar” - Tuktukların arkasına asılan Türk bayrağı dikkat çekti Haberi

-Detay



( ERBİL ) - Irak protestolarının simgesi “tuktuklar”- Tuktukların arkasına asılan Türk bayrağı dikkat çekti ERBİL



- Bağdat’taki protesto gösterilerinde yaralıları taşımak için ambulansların yerini alan motor taksiler veya Bağdatlıların deyimiyle “tuktuk”, protesto gösterilerinin simgesi haline geldi. Bağdat’ta Ekim ayında başlayan halk protestosu öncesi, trafik kurallarına uymadığı için taksiciler başta olmak üzere geniş bir kitle tarafından eleştiriye maruz kalan ve hatta nefret edilen motor taksiler veya Bağdatlıların deyimiyle “tuktuklar” protestoların simgesi haline geldi. Tuktuklar, kalabalık ve yaralıların sayısının fazla olması nedeniyle ambulansların giremediği yerlerde ambulansların alternatifi oldu. Birçoğu ücret almadan yaralıları hastaneye yetiştiren ve zaman zaman protestoculara yemek ulaştıran tuktuk sürücüleri, Bağdat ve Irak’ta adeta halk kahramanı oldu. Bazı tuktukların arkasına asılan Türk bayrağı da dikkat çekti. Hayatlarını riske atarak başkalarının hayatlarını kurtarmak için adeta zamanla yarışan tuktuk sürücülerinin bazılarını atılan gaz ve ses bombalarından korunmak için motorlarının ön camlarına parmaklık koymaları dikkat çekti. Protestocular tuktukların, kalabalık ve keskin nişancıların ambulansları hedef alması nedeniyle çatışma bölgelerine giremeyen ambulansların yapamadığı şeyleri yaptığını ve çok sayıda insanı ölümden kurtardığını söylüyor.



loading...