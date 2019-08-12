Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu: “Türkiye Irak’a 5 milyar dolarlık kredi vermeyi taahhüt etti”

-Irak Özel Temsilcisi Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu açıklama



( AFYON KARAHİSAR)- Irak, Türkiye işbirliğini geliştirme konusunda ısrarlı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da bayramlaşma töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt’teki toplantıda Irak’a 5 Milyar dolarlık bir kredi vermeyi taahhüt ettiğini ifade ederek, “Ayrıca 50 Milyon dolarda bir hibe kredi var. Biz bunlarla ilgili ne yapılabilir diye 16 kişilik bir üst yönetimle birlikte Bağdat’ı ziyaret ettik” dedi.

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde Taş Medresede bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bayramlaşma törenine, Vali Vekili Dr. Mehmet Tortop, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Protokol bayramlaşmasına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal katılmadı. Taş medresede düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri bayramlaştı. 50 milyon dolarda bir hibe kredi var Bayramlaşma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Özel Irak Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, geçtiğimiz hafta Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini Irak Özel Temsilcisi olarak tayin ettikten sonra 50 kişilik uzman grup birde benimle beraber 150 kişilik çalışma grubu kurduklarını ifade eden Eroğlu, orada neler yapılabileceğinin çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Eroğlu, “Ben orada neler yapılabilir. Irak’ın kalkınmasında özellikle barajlar, göletler, sulama tesisleri ve alt yapı tesisleri tamamen bitmiş durumda. Ayrıca Kuzey’den güneye bir raylı sistem döşenmesi gerekiyor. Otoban inşaatları var. Bunlarla alakalı ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt’teki toplantıda Irak’a 5 Milyar dolarlık bir kredi vermeyi taahhüt etti. Ayrıca 50 Milyon dolarda bir hibe kredi var. Biz bunlarla ilgili ne yapılabilir diye 16 kişilik bir üst yönetimle birlikte Bağdat’ı ziyaret ettik. Sayın Irak Devlet Başkanı ve Başbakan ve Irak Su Kaynakları Bakanı tarafında kabul edildik” şeklinde konuştu.

Irak, Türkiye işbirliğini geliştirme konusunda ısrarlı Türkiye’yle işbirliğinin gelişmesiyle ilgili neler yapılabileceği konusunda bir eylem planı sunduklarını ifade eden Eroğlu, “Onlar için öncelikli olan bazı projeleri ihtiva eden önemli bir proje de sunduk. Çok mutlu oldular. Hatta Irak Devlet Başkanı bilhassa Türkiye ile işbirliğinin gelişmesinin stratejik bir hedefler olduğunu belitti. Başbakanda aynı şeyi söyledi.



Yani Türkiye ile yakınlaşmak işbirliğini geliştirmek konusunda ısrarlı. Ayrıca biz Irak Su Kaynakları Bakanı ve diğer ekibiyle birlikte ortak çalışma grubu oluşturduk. Türkiye Irak arasındaki dostluğu nasıl geliştiririz, işbirliğini nasıl arttırırız diye bir çalışma programı başlattık. İnşallah yakında onlar Eylül ayının başında Irak heyetleri Türkiye’ye gelecek ve değişik sahalarda incelemelerde bulunacak” dedi.

Irak'a yumurta ihracatı tekrar açılır diye umut ediyoruz Irak’ın Türkiye’den yumurta ihracatını durdurmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Eroğlu şöyle devam etti: “Bu arada ben yumurtayla alakalı Afyon için çok önemli. Irak’a Afyon dedim yumurta merkezi. Siz Irak’a ihracatı durdurdunuz, dolayısıyla biz Irak’a ihracatı Afyon’dan yapılmasını arzu ediyoruz diye söyledik. Meclisi de bir karar almışlar ama milletvekilleri de vardı onlara da rica ettim. Hakikaten Irak’ta da bir miktar yüzde 50 yumurta fiyatları artmış. Irak’taki yerli üretim Irak ihtiyacını karşılayacak kapasitede değil. Yani inşallah bayramdan sonra bunu aşacaklarına inanıyorum. Ayrıca kendilerinin şöyle bir teklifi bulundu. Dedi ki, acaba sizdeki Afyonlu sanayiciler, iş adamları burada Iraklılarla ortak üretim yapabilirler mi diye böyle bir teklifleri de oldu. Bu konuda bizde her türlü desteği verelim. Teşvikleri verelim diye söyledi.



Bende bu maksatla tarım bakanı orada yumurtayla ilgili Afyon’a davet ettim. İnşallah Yumurta Birliği’nin resmi bir davetiyle bakanı davet ediyor. İnşallah bakan gelince tesisleri gezdireceğiz. İnşallah yumurta ihracatı tekrar açılır diye ümit ediyoruz.”

