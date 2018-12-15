Irak'lı DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı İzle

-şahsın getirilmesi

-adliyeden görüntü

-detaylar



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu bir şüpheli nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen Iraklı 64 yaşındaki Z.A.'yı önceki gün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.A., dün sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirilmesinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilmişti. Cumhuriyet Savcısı'ndaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Z.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

