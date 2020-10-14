Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK’lı teröristin hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” denildi.
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