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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik ‘Pençe’ operasyonu

Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik ‘Pençe’ operasyonu

Konvoyun geçişi

( HAKKARİ )- Yüksekova’dan onlarca araçlık askeri konvoy sınıra yöneldi HAKKARİ

Askeri Araç Kuvvet Komutanları Askeri Konvoy Kara Harekatı Teröristler 


- Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Pençe’ operasyonu kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden de sınıra askeri sevkiyat yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı nedeniyle Yüksekova ilçesinden de askeri konvoylar sınıra sevk edilmeye başlandı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçen askeri araçlar, Pençe operasyonu kapsamında sınıra doğru gittiler.
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