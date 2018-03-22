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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyon

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyon

- Terör örgütünü kaçakçılıkta kullandığı akaryakıtı depoladığı tankerlerden görüntüler - Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün finans kaynağına da büyük darbe vuruldu - Terör örgütünün kaçakçılıkta kullandığı akaryakıtı depoladığı tankerleri ve boru hatları da imha edildiHAKKARİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, örgütün akaryakıt kaçakçılığında kullandığı depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari 'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kani Rash ve Nahal Tepe bölgelerinde tespit edilen, terör örgütü tarafından yönetilen akaryakıt kaçaklığında kullanılan depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür devam eden operasyonlarda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait 15 mağara ve 30 barınak da imha edildi.

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