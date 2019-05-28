Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine 'Pençe' Harekatı

-harekata ilişkin bombalama fotoğrafları

-harekata katılan askerlerin fotoğrafları

-bölgedeki askerlerden görüntü

-askeri araç konvoyundan görüntü

-Hulusi Akar'ın harekata ilişkin gelişmeleri takip etmesi



( HAKKARİ -TOPLU) HAKKARİ



- Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Pençe’ operasyonuna 2 komando tugayının katıldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılıyor. Sınırın sıfır noktasındaki Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vurulurken, Mehmetçik ise karadan ilerleyişini sürdürüyor.Öte yandan ‘Pençe’ operasyonu nedeniyle Yüksekova ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi.

