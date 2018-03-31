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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam ediyor Haberi

Irak'ın kuzeyinde operasyonlar devam ediyor Haberi

- Teröristlere ait sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesiANKARA - Genelkurmay Başkanlığınca paylaşılan videoda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Paylaşılan videoda, sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

Teröristler Irak 

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