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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Irak'ın kuzeyinde komando birliklerinin operasyonu sürüyor - HAKURK Haberi

Irak'ın kuzeyinde komando birliklerinin operasyonu sürüyor - HAKURK Haberi

- Operasyondan görüntülerIrak'ın kuzeyinde komando birliklerinin operasyonu sürüyor - Pençe Operasyon Planı kapsamında hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyine inen komando birlikleri, teröristlerin yuvalandığı bölgelerdeki sığınak ve barınakları imha etmeye devam ediyorANKARA (AA) - Pençe Operasyon Planı kapsamında hava hücum harekatıyla Irak'ın kuzeyine inen komando birlikleri, teröristlerin yuvalandığı bölgelerdeki sığınak ve barınakları imha etmeyi sürdürüyor.Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Pençe Operasyon Planı kapsamında komando birliklerinin, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelerdeki harekatının devam ettiği bildirildi.
Dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin atışlarının ardından saat 20.00'de Irak'ın kuzeyine komando tugayları ile harekatın başlatıldığı hatırlatılan paylaş şunlar kaydedildi:"Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır."

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