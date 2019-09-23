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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit olması - ANTALYA

Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit olması - ANTALYA

- Şehit'in baba evinden görüntüler - Bayrak asılmasından detayIrak'ın kuzeyinde iki askerin şehit olması - İkmal konvoyunun geçisi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) Antalya 'nın Serik ilçesindeki ailesi ile Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan eşine şehadet haberi verildiANTALYA (AA) - Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) Antalya 'nın Serik ilçesindeki ailesi ile Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan eşinin evine Türk bayrağı asıldı.Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve askeri yetkililer, şehit Dinçer'in Orta Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek, şehadet haberini verdi.Haberi duyan Dinçer'in yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin babaevine geldi.Şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken, babaevine Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.Evli ve 6 aylık kız babası olan şehit Dinçer'in, gelecek hafta kız kardeşinin düğünü için ilçeye gelmeye hazırlandığı öğrenildi.Şehit Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.Öte yandan şehit Dinçer'in Konya'da yaşadığı öğrenilen eşi Şerife Dinçer'e de şehadet haberi verildi.
Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Erenkaya Caddesi'de, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yaşayan şehit eşinin evine giden yetkililer, Dinçer'in şehadet haberini verdi.Eve Türk bayrağı asılırken sokağa taziye çadırı kuruldu.Şehidin cenazesinin yarın Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğu, bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Şehadet Şehit Kayınvalide Kız Kardeş Teröristler 

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