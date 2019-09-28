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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına önem veriyoruz' - BAĞDAT

'Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına önem veriyoruz' - BAĞDAT

"Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına önem veriyoruz" - BAĞDAT - Bağdat 'ta "el - Rafideyn Güvenlik ve Ekonomi Buluşması" adlı konferansa - Konferansa katılanlar ve konuşmacılar - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın konferanstaki konuşması - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportaj - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına önem verdiklerini belirtti.
Yıldız, Bağdat 'ta "el - Rafideyn Güvenlik ve Ekonomi Buluşması" adlı konferansa katıldı.
Konferansta yaptığı konuşma sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, "Irak ile önemli bir ticaret ortağıyız. Bu yüzden Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına önem veriyoruz." dedi.
Irak ve Türkiye arasında ikinci sınır kapısının açılması ve Kerkük - Ceyhan petrol boru hattının yeniden hayata geçirilmesinin önemini de tekrar vurguladıklarını söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:"Irak'ın ekonomisinin yanı sıra ulaştırma ve enerji alanında kalkındırılmasında da Türkiye'nin rolü önemli. Hem uluslararası hem de Iraklı yetkililerin katıldığı bu forumda 5 milyar dolarlık hibe vaadimizi de gündeme getirme şansımız oldu."

Petrol Boru Hattı Milyar Dolar Uluslararası Boru Hattı Sınır Kapısı 

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