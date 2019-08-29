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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Irak'ın en büyük alışveriş merkezine ait depoda yangın - ERBİL Haberi

Irak'ın en büyük alışveriş merkezine ait depoda yangın - ERBİL Haberi

- Yangın söndürme çalışmalarından detaylar - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Çevreye yayılan dumandan detaylarERBİL (AA) - Irak'ın en büyük alışveriş merkezi, Erbil 'deki Family Mall'e ait depolarda yangın çıktı.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk firmaların ürünlerinin de bulunduğu Erbil 'deki alışveriş merkezinin depo bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın hızla yayıldı.İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı yangında 8 depo kullanılmaz hale geldi.Yangının can kaybına yol açmadığı belirtiliyor.Türk firmalarına ait çok sayıda mağazanın da bulunduğu Family Mall, Irak'ın en büyük alıveriş merkezi olarak biliniyor.

Alışveriş Alışveriş Merkezi Trol 

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