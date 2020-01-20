- Irak'ın başkenti ve güneyi yeniden ayakta: 2 ölü - Binlerce protestocu lastik yakarak yolları kapattı Haberi



- Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri yeniden alevlenmesi sonucu başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney illerinde yaşanan şiddetli çatışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri yeniden alevlendi. Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney illerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Divaniye, Zikar, Basra, Kut ve Babil kentlerinde lastik yakan binlerce protestocu, Bağdat'a giden tüm yolları kapatınca devreye güvenlik güçleri girdi. Yolları ve devlet dairelerini hedef alan protestocuların gözaltına alınması emri veren Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, Bağdat'taki Muhammed el-Kasım otobanını kapatmaya çalışan bir grup eylemciyi gözaltına aldığını duyurdu. 2 kişi hayatını kaybetti Güvenlik güçlerinin Bağdat'ta yolları kapatan protestocuları gözaltına almasına rağmen, isteklerinin yerine getirilmemesine tepki gösteren protestocular yeniden yolları kapatmaya çalıştı. Başkentteki Tayaran Meydanı'nda ise yüzlerce kişi toplanarak hükümet karşıtı slogan attı. Güvenlik güçlerinin protestoculara biber gazıyla müdahale etmesi ve ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Süleymani'nin posteri ateşe verildi İran Konsolosluk binasının ateşe verildiği ülkenin güneyindeki Necef kentinde bu kez ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin posteri ateşe verildi.

Kentteki ana caddede asılan Süleymani'nin posterini ateşe veren kişi o anları cep telefonuyla görüntülerken, "Ebu Mehdi Mühendis Iraklı ama Süleymani İranlı, burada ne işi var?" ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ta yaşanan son gelişmelerin ardından güvenlik güçlerini orantısız güç kullanmamaya ve kendilerini kontrol etmeye çağırdı. Öte yandan Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması üzerine, Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi verilerine göre 669 kişi hayatını kaybederken 25 bine yakın kişi de yaralandı.



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