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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Irak halkından seçimlere ilk değerlendirme Video

- Irak halkından seçimlere ilk değerlendirme Video

Irak Meclisi eski adaylarından Dilşat Terzi'nin konuşması

İhlas Yurt Dışı Ekonomist İran Seçimleri Terör Örgütü 

-Erbil İl Mecilsi Üyesi İmat Rıfat Konuşması
-Abdüleslam Abdülmecit'in konuşması

( ERBİL - HD) ERBİL

- Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimlerini Erbil’den takip eden Irak halkı, ilk sonuçları değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi oylaması 17.00’da sona erdi. Seçimlerin ilk sonuçlarının yayınlanması ile birlikte, yurt dışından da Türkiye seçimleri hakkında ilk değerlendirmeler yapıldı. 24 Haziran seçimlerini Irak’ın Erbil kentinden takip eden Iraklılar, Türkiye’de istikrarın sağlanmasının Irak için de çok önemli olduğunu vurguladı. İhlas Haber Ajansı'na

konuşan Irak Meclisi eski adaylarından Dilşat Terzi, Iraklılar açısından önemli bir komşu olan Türkiye’deki demokrasinin bölge ülkeleri için örnek alınması gerektiğini dile getirildi.
Erbil İl Mecilsi Üyesi İmat Rıfat ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye’nin büyük bir hızla geliştiğini ve seçimleri AK Parti’nin kazanmasının Türk milletinin, Türkiye’yi daha da fazla geliştirmek istediğinin göstergesi olduğunu ifade etti.
AK Parti döneminde Türkiye’de ciddi atılımlar gerçekleştirildiğini belirten ekonomist Abdüleslam Abdülmecit, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve Suriye’nin sorunlarıyla mücadele eden bir ülke olduğunu dile getirerek, "Yeni dönemde Türkiye’nin bu sorunlara çözüm bulmasını ve Orta Doğu bölgesinde liderliği üstlenmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

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