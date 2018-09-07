Irak ekibiyle hazırlık maçı - BALIKESİR

- Hazırlık maçı - Müsabakadan görüntülerFutbol: Hazırlık maçı - Irak Premier Lig ekiplerinden Al - Naft Petrol SC takımı, Gönen Belediyespor'u 7 - 0 yendiBALIKESİR (AA) - Irak Premier Lig ekiplerinden Al - Naft Petrol SC takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gönen Belediyespor'la oynadığı hazırlık maçını 7 - 0 kazandı.Nail Gönenli Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta, Al - Naft Petrol SC takımı ilk yarıyı 4 - 0 galip kapattı.İkinci yarıya da hızlı başlayan Iraklı ekip karşılaşmadan 7 - 0 ayrıldı.Al - Naft Petrol SC Kulübü Başkanı Kazem Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır kulüp başkanı olduğunu söyledi.
Sultan, sporun aynı zamanda dostluk olduğuna inandığını belirterek, şöyle konuştu:"Bu maksatla her sezon hazırlıklarımızı Türkiye'de yapmaya özen gösteriyoruz. Hem iklim şartları hem de kaliteli takımlar ile bir arada kamp süreci geçirmek adına bu bölgelerde bulunan takımlarla hazırlık karşılaşmaları oynuyoruz. Futbol vesilesiyle yeni dostluklar kardeşlikler ediniyoruz. Gönen ilçesi de artık bizim kardeş bir şehrimiz oldu bugün onlara misafir olduk bizde onları da davet ettik. İnşallah onları da ülkemizde misafir edeceğiz."Gönen Belediyesi Spor Müdürü Mehmet Tezel de Iraklı ekibe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.Daha sonra Tezel, Al - Naft Petrol SC Kulübü Başkanı Kazem Sultan'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.