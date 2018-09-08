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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Irak Dışişleri Bakanlığından İran Konsolosluğu saldırısı hakkında açıklama

- Irak Dışişleri Bakanlığından İran Konsolosluğu saldırısı hakkında açıklama

gösterilerden görüntüler

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Protesto İran Yazılı Açıklama Hükümet Saldırı 


- Irak Dışişleri Bakanlığı Basra kentindeki protestocuların İran Konsolosluğu’na düzenledikleri saldırı hakkında yazılı açıklamada bulundu. Irak Dışişleri Bakanlığından Basra kentindeki protestocuların İran Konsolosluğu’na düzenledikleri saldırı hakkında yazılı açıklamada geldi. Bakanlık, yayınlandığı yazılı açıklamada Basra kentindeki İran Konsolosluk binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesini üzüntüyle karşıladığını belirterek bu eylemin Irak'ın dünya ile ilişkilerini zedeleyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Mahcup tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin isteklerini anlayış ile karşıladıklarını belirtilerek, Basra kentindeki İran Konsolosluk binasını hedef alan saldırının kabul edilmez olduğu vurgulandı. Göstericilerden yabancı heyetlere zarar vermemeye çağıran mahcup Irak ve yerel hükümetten güvenliğini sağlanması istedi.
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