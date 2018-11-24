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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Irak Cumhurbaşkanı Salih’den Papa'ya Ziyaret

- Irak Cumhurbaşkanı Salih’den Papa'ya Ziyaret

ırak cumhurbaşkanı ziyareti

Yurt Dışı Cumhurbaşkanı Diyalog Başkent İtalya 

-detay

( VATIKAN ) - Irak Cumhurbaşkanı Salih’den Papa'ya ziyaret VATIKAN

- Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İtalya ziyareti kapsamında Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yurt dışı ziyaretleri kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’ya gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Vatikan’da Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü. Cumhurbaşkanı Salih ile ruhani lider görüşmede, bölgedeki bazı ülkelerin sorunlarını diyalog ve anlayış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'yı Irak'a davet etti. Papa ise Salih'in davetine yanıt olarak uygun zamanda Irak'ı ziyaret edeceğini belirtti.

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