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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Irak Anayasa Mahkemesinden 'seçim' kararı - BAĞDAT Haberi

Irak Anayasa Mahkemesinden 'seçim' kararı - BAĞDAT Haberi



: - Irak Anayasa Mahkemesinden detaylar - Toplantıya katılan yetkililerden detaylar - Irak Anayasa Mahkemesi Mithat Mahmut'un konuşmasıBAĞDAT (AA) - Irak Anayasa Mahkemesi, parlamentonun aldığı "seçim sonuçları yeniden elle sayılsın kararını" doğru buldu.Mahkeme Başkanı Mithat Mahmut, mahkemede kararın görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Parlamentonun oylar yeniden elle sayılsın kararı anayasaya aykırı değil, doğrudur." dedi.
Mahmut, parlamentonun hile karıştığı gerekçesiyle yurt dışındaki seçmenler ve sığınmacılarla birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi kararının ise anayasal olmadığını, bunu reddettiklerini ifade etti.
Mahkeme, ayrıca parlamentonun Irak Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevine son verip, onların yerine elle sayım sürecinde görev alacak yargıçların atanmasını da doğru buldu.Irak Parlamentosu, hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçim sonuçlarının yeniden elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesi kararı almıştı.Söz konusu kararın iptal edilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği ve Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) anayasa mahkemesine başvuru yapmıştı.

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