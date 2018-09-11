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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
İple sarkıtılan sepetle bonzai satışı kamerada

İple sarkıtılan sepetle bonzai satışı kamerada

Güvenlik kameradan sepetle sarkıtılıp aşağıdan alınan bonzai ticareti

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Küçük Çocuk Savcılık Sorgusu Polis Ekipleri 

-Detaylar.

( İSTANBUL )- Gaziosmanpaşa’da kullanılmayan boş binadan aşağı iple sepet salarak bonzai satışı yapan 3’ü 18’den küçük 5 şüpheli gözaltına alındı- Sokakta bisiklete binen küçük çocukların ve bebek arabası ile yoldan geçen ailelerin gözleri önünde gerçekleştirilen bonzai satışı, güvenlik kameralarına da yansıdı İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da, kullanılmayan boş binadan aşağı iple sepet salarak bonzai satışı yapan 3’ün yaşı 18’den küçük 5 şüpheli gözaltına alındı. Sokakta bisiklete binen küçük çocukların ve bebek arabası ile yoldan geçen ailelerin gözleri önünde gerçekleştirilen bonzai satışı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi’nde kullanılmayan bir binanın çatısından aşağı iple sepet salıp bonzai satışı yapıldığını tespit etti. Binaya 3 Eylül’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda A.Y., B.E. ile 18 yaşından küçük A.I., A.F. ve B.C.K. adlı 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçlerince binada yapılan aramalarda yaşları küçük şüphelilerin üzerinde 20 kilo 63 gram bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği sanılan 225 lira para ele geçirildi. Çocukların ve ailelerin gözleri önünde uyuşturucu satışı Bisiklete binen küçük çocukların ve bebek arabası ile yoldan geçen ailelerin gözleri önünde gerçekleştirilen bonzai satışı, sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına da yansırken, gözaltın alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bir gün sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.Y., ve B.E. ile yaşı 18 yaşından ufak A.F. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yaşı küçük A.I. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, B.C.K. adlı zanlı ise ‘adli kontrol’ hümümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İple salınan sepetle uyuşturucu ticareti güvenlik kameralarına yansıdı Öte yandan mahallede kullanılmayan boş binadan aşağı iple sepet salarak yapılan bonzai satışı, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bisiklete binen küçük çocukların ve bebek arabası ile yoldan geçen ailelerin gözleri önünde gerçekleştirilen bonzai satışında, binanın çatısından sarkıtılan sepete bırakılan uyuşturucu maddenin, aşağıdan müşterisi tarafından alındığı görülüyor. (SK- ÖY-
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