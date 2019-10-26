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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı Haberi

İpinden kurtulan at minibüse çarpıp ağır yaralandı Haberi

Atın yerde yatması

İlk Müdahale İş Makinesi Trol 

-Vatandaşların atın etrafında toplanması
-Veteriner’in müdahalesi
-At’ın iş makinesi marifetiyle traktörün römorkuna konması

( ANTALYA )- Yolun ortasında kanlar içinde yatan ata ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca İlçesinde ipinden kurtulan at trafiğe dalınca, minibüse çarpması sonucu ağır yaralandı Olay Kumluca İlçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Tuncel’e ait at, bugün öğleden önce bağlı bulunduğu yerden ipini kopardı. Mahallede başıboş kalan at iddiaya göre mahalledeki çocukların kovalaması yüzünden ilçe merkezine doğru yola çıktı. İlçe Merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Hacıveliler Mahallesinden gelen at seyir halindeki minibüse çarptı. Atın çarptığı 07 C 69116 plakalı minibüsün sahibi Mustafa Biçen, " Aniden önüme çıktı, çok hızlı geldi. Kurtarmaya çalıştım buna rağmen minibüs ’ün arka tekerinin üstüne çarptı ve yere yığıldı" dedi.
Kazdan sonra olay yerine Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekim Sinan Ulusoy geldi. Yaralanan at’a ilk Müdahaleyi veteriner Hekim Sinan Ulusoy yaptı. Kaza yerine gelen At’ın sahibi Mücahit Tuncel ise atını bir traktörün römorkuna koyarak olay yerinden götürdü.
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