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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İpekyolu'nda yangın - VAN

İpekyolu'nda yangın - VAN



: - Yangının cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü - Yangına müdahale eden ekiplerden detaylar - Ekiplere yardım eden vatandaşlardan detay - Mahalle sakinlerinden detaylar - Polis ve 112 ekiplerinden detaylar - Çalışmalardan detaylar Van 'da yangın - İpekyolu ilçesinde trafoda çıkan ve depo ile kömürlüğe sıçrayan yangın söndürüldüVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında elektrik trafosu, kömürlük ve depo kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Serhat Mahallesi Gırnata Sokağı'nda bulunan VEDAŞ'a ait elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki bir evin depo ve kömürlüğüne de sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.Trafo, kömürlük ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangın sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik Trafosu İpekyolu Elektrik Kesintisi Cep Telefonu 

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