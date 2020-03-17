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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimi

İpekyolu Belediyesinden korona virüs denetimi

denetimlerden görüntü

( VAN ) VAN

Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Nargile Kafe Kıraathane İnternet Kafe 


- Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatlarıyla dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidine karşı umuma açık işletmelerde denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayılan genelge kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil ), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri ikinci bir emre kadar geçici olarak faaliyetleri durdurulmuştu. Bu doğrultuda İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin beraber yürüttüğü denetimler çerçevesinde ilçe merkezinde genelgeye konu olan tüm iş yerlerine ziyaret gerçekleştirilerek faaliyetlerini durdurmaları için tebliğ yapıldı. Ayrıca vatandaş ve esnaftan toplum sağlığı için alınan kararlar doğrultusunda 14 temel kurala uymaları için önemli uyarılarda bulunuldu. (MSA-Y)
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