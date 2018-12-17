İpekyolu Belediyesinden 'Ahşap Yakma' kursu çocuklardan yoğun ilgi görüyor İzle

-tahta üzerine yakılan resimlerden görüntüler

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( VAN -ÖZEL) VAN



- Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde açılan ‘Ahşap Yakma’ kursu çocuklardan yoğun ilgi görüyor. İpekyolu Belediyesi tarafından üç ay önce Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde açılan ‘Ahşap Yakma’ kursu, çocuklardan büyük ilgi görüyor. Üç ay içerisinde yaklaşık 100 kişinin faydalandığı kursta, 20 çocuk ise aktif olarak eğitim görüyor. Afgan asıllı Zehra Yakobi tarafından verilen kursa, özellikle 8 ila 15 yaş arası çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Yetişkinlerin de ilgi duyduğu kursun hafta sonu düzenlendiğini ifade eden Yakobi, “Burada çocuklarımız önce çizecekleri insan, hayvan ve manzara fotoğraflarını tahtaya çiziyorlar. Ardından tahtaya çizdikleri resmi yakıyorlar” dedi.

Çocukların kursa olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Yakobi, “Bizlere bu imkanı sunan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk başta olmak üzere tüm belediye yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Çocuklar ise, kursu çok sevdiklerini belirterek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

