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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İpekyolu Belediyesi'nden ‘Mina’ kursu İzle

İpekyolu Belediyesi'nden ‘Mina’ kursu İzle

Mina kursundan görüntüler

Erivan İpekyolu İslam Allah Öğrenciler 

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( VAN -ÖZEL)- Vanlı çocuklar, Mina sanatını sevdi VAN

- Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen ‘Mina’ kursu, çocuklardan büyük ilgi görüyor. İpekyolu Belediyesi tarafından Berivan Kültür Merkezinde ilk defa düzenlenen Mina kursu, İranlı Amine Rebiei tarafından veriliyor. Kursta 15 çocuğun eğitim gördüğünü dile getiren Amine Rebiei, İran’da çok fazla olan Mina sanatının Van’da hiç olmadığını ifade ederek, “İran’da bu tarz İslami kurslar çok fazla, ama Van’da yok. Biz de ilk defa Van’da bu kursu açtık” dedi.
Mina sanatının olmadığından dolayı malzeme bulmada zorluk yaşadıklarını dile getiren Rebiei, “Şu an kursta temel bilgileri veriyoruz. Seramik ve demir yapıyoruz. Ancak malzeme bulamadığım için seramik yaptım. Seramikte nakış yapıp sonra boyuyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerinin Mina kursunu çok sevdiklerini de sözlerine ekleyen Rebiei, “Öğrencilerim kursu çok seviyorlar. Küçük yaşta geliyorlar. Herkes çok memnun. İnşallah kursumuzu daha da büyütmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
Mina kursunu çok sevdiklerini ifade eden minik öğrenciler ise, “Burada boyama yapıyoruz. Nakış çiziyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz” dediler.
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