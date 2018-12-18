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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İpekyolu Belediyesi'nden alkışlanacak geri dönüşüm hizmeti İzle

İpekyolu Belediyesi'nden alkışlanacak geri dönüşüm hizmeti İzle

Atölyelerden ve zarar gören malzemelerden görüntü

Salar İpekyolu Muhabir Geri Dönüşüm Kışla 

-Kaynak yapımından görüntü
-Çalışan ustalardan detaylar
-Park ve Bahçeler Müdür Vekili Zafer Sulum ile röportaj

( VAN -ÖZEL)- İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Zafer Sulum:- “Kullanılamaz hale gelen bir kamelyayı atölyemizde 500 liralık bir masrafla yeniliyoruz” VAN

- Van’ın İpekyolu Belediyesi, parklarda zarar gören malzemeleri kendi atölyesinde onararak yeniden kullanıma sunuyor. İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren atölyede, zarar gören ve eskiyen park malzemeleri hurdaya ayrılmadan ustaların eliyle yeniden hayat buluyor. Yaklaşık 2 yıldır kurulan atölyede, ilçede bulunan parklarda zarar gören piknik masaları, kamelyalar, banklar, çöp kovaları ve aydınlatma direkleri gibi malzemelerin bakım ve onarımı yapılıyor. Bir hafta içinde yaklaşık 30 parça deforme malzemeyi atölyeye alan ekipler, bakım ve onarım yaptıktan sonra eski yerlerine yeniden montajlayarak halkın hizmetine sunuyor. İHA muhabirine konuşan İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Zafer Sulum, deforme olan malzemeyi yeniden kullanıma kazandırarak, bu şekilde kamu kaynaklarını doğru ve yerinde kullandıklarını belirtti.
İlçede bulunan 47 parkın zarar görmüş malzemesini haftalık olarak yenilediklerini ifade eden Müdür Vekili Sulum, “Yapmış olduğumuz parklarda deforme olan çatılı piknik masaları, kamelyalar, banklar, çöp kovaları, aydınlatma direkleri gibi ürünleri atölyemize getirerek belli bakım, onarım ve tadilatlarını yaptıktan sonra vatandaşın hizmetine yeniden kazandırıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır atölyemizde zarar görmüş park malzemelerini onararak halkımıza geri kazandırdık. Şu an 47’ye yakın parkımız var. Bu parklarımızın malzemelerini haftalık olarak gözden geçiriyoruz. Aldığımız deforme malzemenin bakım ve onarımını yaptıktan sonra tekrar yerlerine montajlıyoruz” dedi.
“Kamu kaynaklarını doğru ve yerinde kullanmaya çalışıyoruz” Kullanılamaz duruma gelen malzemeleri bile yeniden onararak kullanıma kazandırdıklarına dikkat çeken Sulum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kamelyanın yaklaşık maliyeti 10 bin TL’dir. Kullanılamaz hale gelen bir kamelyayı atölyemizde 500 liralık bir masrafla yeniliyoruz. Bu şekilde kamu kaynaklarını doğru ve yerinde kullanmaya çalışıyoruz. Parklar bütün çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize ait alanlardır. Biz parkları yaparız, ama vatandaşlarımız bir bekçiye gerek duyulmadan onu sevgiyle korur. Parklar, çocuklarımızı apartman hayatından kurtarıp nefes aldıkları tek alanlardır. Vatandaşlarımızın parklara sahip çıkmasını istiyoruz. Ancak kırılsa da biz tekrar eski haline getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunma gayretimizden vazgeçmeyeceğiz.”
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