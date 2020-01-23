Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
İpekyolu Başkan Vekili Aslan evleri ziyaret etti, çocuklarla misket oynadı

İpekyolu Başkan Vekili Aslan evleri ziyaret etti, çocuklarla misket oynadı

Ev ziyaretleri

İpekyolu Çekim Allah Öğrenciler 

-Çocuklarla misket oynaması
-Yardım paketleri

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Karpuzalan Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Kırsal mahallelerden olan Karpuzalan Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret eden Sinan Aslan, eğitimi iyi olan çocuklarla yakından ilgilenerek, başarılı olan öğrencilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce gerekli yardımların ve desteğin verilmesi talimatını verdi. Başkan Vekili Aslan, “Amacımız gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı yerinde ziyaret edip, sosyal devlet olma anlayışını gerçekleştirmektir. Bu bağlamda özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın evlerini ziyaret ederek hem sorunlarını birinci ağızdan dinleme imkanımız oluyor hem de yerinde çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tür ziyaretlerimize devam edeceğiz inşallah” dedi.
Ziyaretinde, çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla birlikte oyun oynayan Başkan Vekili Aslan’a, birim müdürleri de eşlik etti. Ziyaret, mahalle çocuklarına çeşitli hediyelerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı