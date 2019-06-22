Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

İpek yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti

kaza yapan motosiklet sürücüsüne kalp masajı anı

( MARDİN ) MARDİN

Masaj Jandarma Cenaze Kalp Masajı Motosiklet Sürücüsü 


- Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Edinen bilgilere göre kaza Nusaybin’e bağlı Eskiyol Mahallesi mevkiinde ipek yolunda üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Abdulaziz Bakır (57) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bakır, yola savruldu. Bu sıra yoldan geçen vatandaşlar araçlarını durdurarak yaralı Bakır’ın yardımına koştu. Bir vatandaş, nabzı duran Bakır’a kalp masajı yaptı. Bölgeye gelen sağlı ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulaziz Bakır (57) yaklaşık bir saat boyunca yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bakır’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı